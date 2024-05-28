Акустическая гитара Flight F-230C / WR
нет в продаже — последняя цена 13 739 ₽
нет в продаже — последняя цена 13 739 ₽
- Тип
- акустическая гитара
- Кол-во струн
- 6
- Мензура
- 25.6 дюйм
- Тип крепления грифа
- вклеенный
Цены на Flight F-230C / WR в г. Москва
Описание
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0 предложений в 0 магазинах, цены на Flight F-230C / WR варьируются от 12827 руб до 17337 руб и обновляются ежедневно. Больше похожих товаров смотрите в каталоге гитары, электрогитары, бас-гитар.
Характеристики Flight F-230C / WR
Основные характеристики
Корпус
Гриф
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Видеообзоры
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