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  6. F-230C / WR

Акустическая гитара Flight F-230C / WR

нет в продаже — последняя цена 13 739 ₽

4.5
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F-230C / WR
F-230C / WR – фото 1
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F-230C / WR – фото 3
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F-230C / WR – фото 9
Акустическая гитара Flight F-230C / WR

нет в продаже — последняя цена 13 739 ₽

Все характеристики
О товаре
Тип
акустическая гитара
Кол-во струн
6
Мензура
25.6 дюйм
Тип крепления грифа
вклеенный
Все характеристики
О товаре
Характеристики
Отзывы0
Вопросы
Видеообзоры4
Аксессуары

Цены на Flight F-230C / WR в г. Москва

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Описание

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0 предложений в 0 магазинах, цены на Flight F-230C / WR варьируются от 12827 руб до 17337 руб и обновляются ежедневно. Больше похожих товаров смотрите в каталоге гитары, электрогитары, бас-гитар.

Характеристики Flight F-230C / WR

Основные характеристики

Бренд
Flight
Категория
гитары, бас-гитары
Тип
Акустическая гитара
Кол-во струн
6
Мензура
25.6 дюйм
Тип крепления грифа
Вклеенный

Корпус

Тип корпуса
Dreadnought
Материал корпуса
Агатис
Материал топа
Хвоя

Гриф

Материал основы грифа
Красное дерево
Материал накладки грифа
Из палисандра/красного дерева
Кол-во ладов
21

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Отзывы

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Видеообзоры

  • video
    Хорошая первая гитара (Flight F-230 - обзор)
  • video
    FLIGHT F-230C очень аккуратная, добротная гитара для начинающих
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    Акустическая гитара FLIGHT F-230C [ОБЗОРЫ от OBERTON]
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    FLIGHT F-230C WR - обзор классной акустической гитары

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