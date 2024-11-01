Сначала популярное
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 512Gb, Space Gray (6th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 256Gb, Space Gray (6th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 8/128Gb, Graphite
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Super Amoled, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Silver (11th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 128Gb, Blue (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb, Platinum Silver
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 12.4", Dynamic Amoled 2x, 2800x1752
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Space Gray (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A15 Bionic
Экран: 8.3", IPS, 2266x1488
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Blue (11th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Pink (11th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad (2025) 11" 256Gb, Silver (11th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb, Moonstone Gray
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 14.6", Dynamic Amoled 2x, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb, Moonstone Gray
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 12.4", Dynamic Amoled 2x, 2800x1752
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 512Gb, Purple (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 256Gb, Space Gray (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A17 Pro
Экран: 8.3", IPS, 2266x1488
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Blue (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 128Gb, Purple (6th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb, Platinum Silver
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb, Platinum Silver
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 14.6", Dynamic Amoled 2x, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 8.7" 4/64Gb, Silver
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Helio G99
Экран: 8.7", PLS, 1340x800
Производитель процессора: MediaTek
Графический ускоритель: ARM Mali-G57 MC2
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 256Gb, Blue (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A17 Pro
Экран: 8.3", IPS, 2266x1488
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 128Gb, Space Gray (6th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 12/256Gb, Silver
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Samsung Exynos 1380
Экран: 13.1", PLS, 2880x1800
Производитель процессора: Samsung
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 11" 512Gb, Space Black (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 11", OLED, 2420x1668
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Purple (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Blue (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb, Moonstone Gray
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 512Gb, Space Gray (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb, Platinum Silver
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
скидки до 12 %
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12/256Gb, Graphite
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Dynamic Amoled 2x, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb, Moonstone Gray
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro
Версия Bluetooth: 4.2
Процессор: MediaTek MT8788
Экран: 10.36", IPS, 2000x1200
Производитель процессора: MediaTek
Графический ускоритель: ARM Mali-G72 MP3
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12/256Gb, Beige
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Dynamic Amoled 2x, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 11" 8/256Gb, Mint Green
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: ARM Cortex-A55
Экран: 11", IPS, 2560x1600
Производитель процессора: MediaTek
Графический ускоритель: ARM Mali-G57 MC2
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 256Gb, Yellow (11th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 256Gb, Space Black (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 13", Tandem OLED, 2752x2064
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Starlight (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 8/128Gb, Beige
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Super Amoled, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
Дешевле не найти
Планшет Xiaomi Mi Pad 7 11.16" 8/256Gb, Blue
Версия Bluetooth: 5.4
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Экран: 11.16", IPS, 3200x2136
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 732
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 1Tb, Space Black (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 13", Tandem OLED, 2752x2064
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 12/256Gb, Blue
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Samsung Exynos 1380
Экран: 13.1", PLS, 2880x1800
Производитель процессора: Samsung
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 8/128Gb, Blue
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Samsung Exynos 1380
Экран: 13.1", PLS, 2880x1800
Производитель процессора: Samsung
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
скидки до 10 %
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 256Gb, Blue (6th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11" 8/128Gb, Silver
Версия Bluetooth: 5.1
Процессор: Qualcomm Snapdragon 695
Экран: 11", PLS, 1920x1200
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 619
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 1Tb, Space Gray (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 256Gb, Silver (7th Gen)
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 13", Tandem OLED, 2752x2064
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Выбрать планшет в каталоге моделей: все цены интернет-магазинов Москвы
Планшет – это мобильный компьютер, с помощью которого удобно выполнять следующие действия: смотреть видео, осуществлять веб-серфинг, играть в онлайн-игры, вести переписку, фотографировать, снимать видео и т. д.
Планшетный компьютер – это относительно небольшое и легкое устройство, которое всегда можно носить с собой. Цена во многом зависит от бренда. Например, планшетник от Apple стоит дороже, так как продукция этой компании славится надежностью и особенным дизайном. Приобрести есть смысл тем, кому нужно устройство, более легкое и компактное, чем ноутбук. Все имеющиеся в продаже актуальные модели можно найти в каталоге Price.ru.