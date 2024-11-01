Каталог
undefined
Найти товары

Главная

Каталог

Избранное

Сравнение

Москва
  1. Главная
  2. Гаджеты и электроника
    Смежные категории
    Гаджеты и электроникаТелефоны, связьФото, видео, аудиоАвтотоварыКомпьютерыКомпьютерные комплектующиеОргтехникаРасходные материалыСетиКанцтоварыПрограммы, игрыБытовая техникаКлиматическая техникаДом и интерьерМебельВодоснабжение, водоотведение, газификацияСантехникаРемонт и отделкаЭлектрикаСтроительные материалы и крепежИнструментыТовары для дачиДетские товарыСпорт и туризмОдежда и обувьЧасы, сумки, аксессуарыПарфюмерия и косметикаПодарки, сувенирыКниги, музыка, фильмыТовары для животныхПродукты питанияСистемы безопасностиПроизводственное оборудованиеМедицинские товары
  3. Планшеты
    Смежные категории
    Планшеты
    Мобильные телефоныСмарт-часы и браслетыVR-гарнитурыЭлектронные книгиGPS-навигаторыНаушники и гарнитурыПортативные медиаплеерыАвтомобильные телевизорыУмные колонкиПортативная акустикаДиктофоныМагнитолыРадиоприемникиЭлектронные переводчики и записные книжкиАксессуары для портативной техники

Планшеты

730 товаров
Как купить товар?

Мы не продаем товары, а помогаем вам сравнить цены в интернет-магазинах и найти где дешевле купить Планшеты в Москве

Чтобы купить Планшеты, изучите предложения в каталоге или нажмите на кнопку «Сравнить цены» для перехода к детальной информации о товаре (цены, отзывы, фото, характеристики, оплаты и доставки).

Когда вы выбрали нужный товар и предложение на сайте, вы можете перейти к покупке следующими способами:

  • Нажать на кнопку «В магазин», перейти на сайт продавца и оформить заказ через корзину его интернет-магазина
  • Нажать на кнопку «Сделать заказ», оставить контактные данные, и продавец свяжется с вами для уточнения деталей
Читать полную инструкцию
Для детей
С сим картой
8 дюймов
С LTE
MatePad
Galaxy Tab 4
IPad
На windows
Недорогие
Белый
Windows
Ipad Air 2
С большим экраном
Компьютеры apple Apple
Компьютеры apple
Планшеты Samsung с 4G
Андроид
Ipad Mini 2
Китайские
Samsung Galaxy
Товаров в категории: 730
Фильтры
Цены, ₽
Производитель
Линейка
Диагональ экрана, дюйм
Встроенная память
Оперативная память
Тип ОС
Версия ОС
Комплектация
Процессор
Технология экрана
Емкость аккумулятора, мА*ч
Количество мегапикселей основной камеры, Mpix
Цвет корпуса
Частота процессора, ГГц
Количество ядер процессора
Разрешение экрана
Детский
Система навигации
Стандарты Wi-Fi
Версия Bluetooth
Разъемы
Слот для карты памяти
Количество физических SIM-карт
Биометрическая защита
Защищенность
Количество динамиков
Dolby Atmos
Количество камер
Количество мегапикселей фронтальной камеры, Mpix
Особенности камеры
Вес, г
Ширина, мм
Высота, мм
Толщина, мм
Материал корпуса
Производитель процессора
Кол-во точек на дюйм, ppi
Разъем для наушников
Время работы, ч
Особенности
Формат разрешения экрана
Особенности экрана
Тип оперативной памяти
Техпроцесс
Графический ускоритель
Поддержка OTG
Поддержка 4G (LTE)
Объем оперативной памяти, Гб
Объем встроенной памяти
Степень защиты
Год выхода модели
Состояние товара
Гарантия
Продавец
Сначала популярное
Сортировка
Сначала популярное
Сначала дешевые
Сначала дорогие
По скидке
По количеству отзывов
По рейтингу
toggletoggle
toggle
Фильтры
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 512Gb, Space Gray (6th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 512Gb, Space Gray (6th Gen)
4.7
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Дешевле не найти
от 64 980 ₽до 94 500 ₽
Сравнить цены
8

6 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
4.7
276 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 42 580 ₽до 84 270 ₽
Сравнить цены
30

19 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 256Gb, Space Gray (6th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 256Gb, Space Gray (6th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Дешевле не найти
от 58 480 ₽до 98 354 ₽
Сравнить цены
7

4 магазина с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 8/128Gb, Graphite
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 8/128Gb, Graphite
5.0
2 отзыва
159 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Super Amoled, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
Дешевле не найти
от 41 890 ₽до 74 040 ₽
Сравнить цены
9

6 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Silver (11th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Silver (11th Gen)
4.7
762 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 27 900 ₽до 59 204 ₽
Сравнить цены
22

17 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 128Gb, Blue (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 128Gb, Blue (7th Gen)
4.9
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 59 890 ₽до 87 500 ₽
Сравнить цены
24

16 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb, Platinum Silver
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb, Platinum Silver
4.5
189 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 12.4", Dynamic Amoled 2x, 2800x1752
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Дешевле не найти
от 75 600 ₽до 120 990 ₽
Сравнить цены
11

6 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Space Gray (7th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Space Gray (7th Gen)
4.5
111 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 51 980 ₽до 79 300 ₽
Сравнить цены
22

13 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
4.8
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A15 Bionic
Экран: 8.3", IPS, 2266x1488
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 35 480 ₽до 61 980 ₽
Сравнить цены
25

16 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Blue (11th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Blue (11th Gen)
4.5
237 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 29 280 ₽до 59 204 ₽
Сравнить цены
25

15 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Pink (11th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 128Gb, Pink (11th Gen)
4.6
168 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 29 580 ₽до 59 204 ₽
Сравнить цены
21

14 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad (2025) 11" 256Gb, Silver (11th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad (2025) 11" 256Gb, Silver (11th Gen)
4.9
231 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 35 980 ₽до 65 400 ₽
Сравнить цены
20

14 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb, Moonstone Gray
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb, Moonstone Gray
4.9
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 14.6", Dynamic Amoled 2x, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
от 83 990 ₽до 154 990 ₽
Сравнить цены
16

9 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb, Moonstone Gray
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12.4" 12/256Gb, Moonstone Gray
4.4
309 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 12.4", Dynamic Amoled 2x, 2800x1752
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Дешевле не найти
от 59 980 ₽до 120 990 ₽
Сравнить цены
15

8 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 512Gb, Purple (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 512Gb, Purple (7th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 99 900 ₽до 129 700 ₽
Сравнить цены
7

5 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 256Gb, Space Gray (7th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 256Gb, Space Gray (7th Gen)
4.4
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A17 Pro
Экран: 8.3", IPS, 2266x1488
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 43 800 ₽до 110 990 ₽
Сравнить цены
27

16 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Blue (7th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Blue (7th Gen)
4.5
102 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 42 680 ₽до 79 866 ₽
Сравнить цены
30

18 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 128Gb, Space Gray (7th Gen)
4.5
120 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 59 880 ₽до 87 500 ₽
Сравнить цены
26

17 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 128Gb, Purple (6th Gen)
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 128Gb, Purple (6th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
от 47 700 ₽до 74 980 ₽
Сравнить цены
7

5 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb, Platinum Silver
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb, Platinum Silver
4.8
447 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
от 75 520 ₽до 141 990 ₽
Сравнить цены
13

9 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb, Platinum Silver
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/512Gb, Platinum Silver
4.9
159 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 14.6", Dynamic Amoled 2x, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
от 83 990 ₽до 154 990 ₽
Сравнить цены
17

9 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 8.7" 4/64Gb, Silver
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 8.7" 4/64Gb, Silver
5.0
2 отзыва
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Helio G99
Экран: 8.7", PLS, 1340x800
Производитель процессора: MediaTek
Графический ускоритель: ARM Mali-G57 MC2
Дешевле не найти
от 7 980 ₽до 11 990 ₽
Сравнить цены
13

9 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 256Gb, Blue (7th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple iPad mini (2024) 8.3" 256Gb, Blue (7th Gen)
4.9
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A17 Pro
Экран: 8.3", IPS, 2266x1488
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 43 680 ₽до 110 990 ₽
Сравнить цены
26

15 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 128Gb, Space Gray (6th Gen)
Дешевле не найти
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 128Gb, Space Gray (6th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
Дешевле не найти
от 42 080 ₽до 85 990 ₽
Сравнить цены
10

8 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 12/256Gb, Silver
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 12/256Gb, Silver
4.8
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Samsung Exynos 1380
Экран: 13.1", PLS, 2880x1800
Производитель процессора: Samsung
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Есть
Оплата наличными
Самовывоз нет
73 768 ₽
Доставка есть
Оплата наличными
Самовывоз нет
Relise
Планшет Apple iPad Pro (2024) 11" 512Gb, Space Black (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 11" 512Gb, Space Black (7th Gen)
4.8
111 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 11", OLED, 2420x1668
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
от 96 590 ₽до 141 490 ₽
Сравнить цены
15

11 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Purple (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Purple (7th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 52 700 ₽до 79 300 ₽
Сравнить цены
24

15 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Blue (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 256Gb, Blue (7th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 51 080 ₽до 79 300 ₽
Сравнить цены
20

15 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb, Moonstone Gray
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 12/256Gb, Moonstone Gray
4.8
306 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
от 75 990 ₽до 97 860 ₽
Сравнить цены
13

8 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 512Gb, Space Gray (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 13" 512Gb, Space Gray (7th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 13", IPS, 2732x2048
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 110 400 ₽до 125 600 ₽
Сравнить цены
8

6 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb, Platinum Silver
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb, Platinum Silver
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Дешевле не найти
от 99 990 ₽до 185 990 ₽
Сравнить цены
12

7 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12/256Gb, Graphite
скидки до 12 %
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12/256Gb, Graphite
5.0
2 отзыва
201 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Dynamic Amoled 2x, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
скидки до 12 %
от 48 990 ₽до 76 220 ₽
Сравнить цены
8

6 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb, Moonstone Gray
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14.6" 16/1Tb, Moonstone Gray
4.4
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: MediaTek Dimensity 9300 Plus
Экран: 14.6", Amoled, 2960x1848
Производитель процессора: MediaTek
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
от 110 830 ₽до 185 990 ₽
Сравнить цены
10

5 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro
Планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro
4.6
Версия Bluetooth: 4.2
Процессор: MediaTek MT8788
Экран: 10.36", IPS, 2000x1200
Производитель процессора: MediaTek
Графический ускоритель: ARM Mali-G72 MP3
от 32 330 ₽до 42 490 ₽
Сравнить цены
2

2 магазина с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12/256Gb, Beige
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12/256Gb, Beige
5.0
2 отзыва
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Dynamic Amoled 2x, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
Дешевле не найти
от 48 190 ₽до 82 230 ₽
Сравнить цены
15

8 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 11" 8/256Gb, Mint Green
Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 11" 8/256Gb, Mint Green
4.9
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: ARM Cortex-A55
Экран: 11", IPS, 2560x1600
Производитель процессора: MediaTek
Графический ускоритель: ARM Mali-G57 MC2
Есть
Наличными и картой
Самовывоз есть
18 990 ₽
Доставка есть
Оплата картой и наличными
Самовывоз есть
Холодильник.RU
Планшет Apple iPad (2025) 11" 256Gb, Yellow (11th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad (2025) 11" 256Gb, Yellow (11th Gen)
4.4
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple A16 Bionic
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
от 36 200 ₽до 59 490 ₽
Сравнить цены
17

10 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 256Gb, Space Black (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 256Gb, Space Black (7th Gen)
4.8
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 13", Tandem OLED, 2752x2064
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
от 95 890 ₽до 108 000 ₽
Сравнить цены
24

14 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Starlight (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 128Gb, Starlight (7th Gen)
4.8
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 42 780 ₽до 68 300 ₽
Сравнить цены
26

17 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 8/128Gb, Beige
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 8/128Gb, Beige
5.0
2 отзыва
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Экран: 11", Super Amoled, 2560x1600
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 740
Дешевле не найти
от 42 890 ₽до 68 250 ₽
Сравнить цены
10

6 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Xiaomi Mi Pad 7 11.16" 8/256Gb, Blue
Дешевле не найти
Планшет Xiaomi Mi Pad 7 11.16" 8/256Gb, Blue
4.5
129 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.4
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Экран: 11.16", IPS, 3200x2136
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 732
Дешевле не найти
от 28 280 ₽до 49 990 ₽
Сравнить цены
7

7 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 1Tb, Space Black (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 1Tb, Space Black (7th Gen)
4.5
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 13", Tandem OLED, 2752x2064
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 132 980 ₽до 163 200 ₽
Сравнить цены
17

13 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 12/256Gb, Blue
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 12/256Gb, Blue
4.6
102 сделали выбор
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Samsung Exynos 1380
Экран: 13.1", PLS, 2880x1800
Производитель процессора: Samsung
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Дешевле не найти
от 51 990 ₽до 73 768 ₽
Сравнить цены
4

2 магазина с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 8/128Gb, Blue
Дешевле не найти
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13.1" 8/128Gb, Blue
4.8
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Samsung Exynos 1380
Экран: 13.1", PLS, 2880x1800
Производитель процессора: Samsung
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Дешевле не найти
от 42 980 ₽до 63 932 ₽
Сравнить цены
6

4 магазина с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 256Gb, Blue (6th Gen)
скидки до 10 %
Планшет Apple ipad Air (2024) 11" 256Gb, Blue (6th Gen)
4.9
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M2
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 10 %
от 51 500 ₽до 74 747 ₽
Сравнить цены
8

5 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11" 8/128Gb, Silver
скидки до 12 %
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11" 8/128Gb, Silver
5.0
2 отзыва
Версия Bluetooth: 5.1
Процессор: Qualcomm Snapdragon 695
Экран: 11", PLS, 1920x1200
Производитель процессора: Qualcomm
Графический ускоритель: Qualcomm Adreno 619
скидки до 12 %
от 16 892 ₽до 20 990 ₽
Сравнить цены
8

6 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 1Tb, Space Gray (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple ipad Air (2025) 11" 1Tb, Space Gray (7th Gen)
4.9
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M3
Экран: 11", IPS, 2360x1640
Производитель процессора: Apple
Стандарты Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
скидки до 12 %
от 93 990 ₽до 115 990 ₽
Сравнить цены
14

8 магазинов с

4.5
 и выше
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 256Gb, Silver (7th Gen)
скидки до 12 %
Планшет Apple iPad Pro (2024) 13" 256Gb, Silver (7th Gen)
4.7
Версия Bluetooth: 5.3
Процессор: Apple M4
Экран: 13", Tandem OLED, 2752x2064
Производитель процессора: Apple
Графический ускоритель: Apple GPU
скидки до 12 %
от 92 500 ₽до 115 000 ₽
Сравнить цены
6

5 магазинов с

4.5
 и выше

Выбрать планшет в каталоге моделей: все цены интернет-магазинов Москвы

Планшет – это мобильный компьютер, с помощью которого удобно выполнять следующие действия: смотреть видео, осуществлять веб-серфинг, играть в онлайн-игры, вести переписку, фотографировать, снимать видео и т. д.

Планшетный компьютер – это относительно небольшое и легкое устройство, которое всегда можно носить с собой. Цена во многом зависит от бренда. Например, планшетник от Apple стоит дороже, так как продукция этой компании славится надежностью и особенным дизайном. Приобрести есть смысл тем, кому нужно устройство, более легкое и компактное, чем ноутбук. Все имеющиеся в продаже актуальные модели можно найти в каталоге Price.ru.

Популярные подборки

Samsung белый
Самый мощный планшет
Бюджетные
Galaxy tab 7
Планшеты за 5000 рублей
Samsung Galaxy Tab S
Apple iPad Air
В кредит
Качественные
На intel
Pro Xiaomi
Для работы
Samsung с клавиатурой
Galaxy Tab
6 дюймов
Samsung 3g
Samsung
С USB портом
12 дюймов
Ipad Mini
Ipad 2 64 gb
Мини-планшеты
Galaxy Tab
7 дюймов
Pro
С gps
Galaxy Tab 3
Ipad 64 gb
Lenovo 8 дюймов
Для навигации
Huawei Matepad Se
1024 гб
Планшеты 32 ГБ
Huawei 6/128gb
Dexp K28
Lenovo Tab P11
Galaxy Tab A8 128gb
Планшеты в Цифрус
Apple iPad mini 3 64Gb Wi-Fi
Digma Kids A8
Wacom One
Apple iPad mini 2024 Wi-Fi+Cellular 512Gb
Lenovo Tab P11 TB350XU
Kids Tab
Ipad (5th Generation)
Lenovo Tab M10 Plus
Blackview Mega 1 256Gb
Apple iPad Pro 11 (2024) 512Gb Wi-Fi
3g Digma
7-8 дюймов

Популярные бренды

Realme
ACD
Ulefone
Huawei
Xiaomi
Microsoft
BQ
Teclast
Samsung
Honor
OPPO
Acer
Infinix
Chuwi
Apple
Durabook
Umiio
OnePlus
TopDevice
Digma
Lenovo
F+
Inoi
ZTE
Doogee
Fontel
HTC
Blackview
Квадра
TCL